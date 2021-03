Milan, mercato: Vlahovic le parole di Gianluca Di Marzio

MILANO – Il nome di Dusan Vlahovic è sempre d’attualità per il Milan. Era stato accostato in passato al club rossonero. A partire dalla sessione di mercato invernale, non l’ultima, ma quella prima. Poi però la dirigenza della società meneghina ha preferito puntare sul ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Nonostante l’avvento dello svedese però l’attaccante serbo non è mai uscito dai radar del Diavolo, anche in estate quando si parlava dell’arrivo di un altro attaccante a Milanello. Anche in questo caso però non se ne fece nulla, un po’ per le altissime richieste di Commisso, assolutamente intenzionato a non vendere il suo gioiello, così com’era anche per Milenkovic. Anche per Vlahovic però è diventata importantissima la questione contrattuale. Con la Fiorentina impegnata a cercare di convincere il calciatore ad affidare il suo futuro ai viola.

Le parole di Gianluca Di Marzio su Vlahovic

La conferma arriva anche da Gianluca Di Marzio, il giornalista sportivo ed esperto di mercato, ha parlato alle telecamere di Sky Sport proprio dell’attaccante serbo e le tante voci sul suo futuro. Eco le sue parole: “Visto quello che sta facendo è un calciatore che piace a tante squadre importanti, c’è però da fare i conti con la volontà della società viola. La fiorentina, infatti, non vuole cederlo. Questa, secondo me, è la premessa più importante da fare“.

Parla il serbo

Lo stesso attaccante ha parlato della sua situazione al Corriere dello Sport negli ultimi giorni: “Ho un contratto fino al 2023, a Firenze sto benissimo e i tifosi mi amano. Sono arrivato quando ero ancora un ragazzino, adesso sono un uomo. Ci sarà tempo per parlare del rinnovo“. Il serbo piace al Milan lo abbiamo riportato, che lo sta studiando in vista della prossima stagione. Intanto però questa sera al Franchi affronterà i rossoneri nel nuovo turno di campionato.