Verso Milan-Verona, le curiosità sul match di San Siro

Si Avvicina il ritorno in campo del Milan, che domani affronterà l'Hellas Verona di Igor Tudor. Ecco le curiosità sulla partita

Redazione Il Milanista

Si avvicina la partita tra Milan e Hellas Verona, match che segna la ripartenza del campionato tra rossoneri e gialloblù. Ecco le curiosità sulla gara di San Siro. Tratte dal sito ufficiale del club meneghino.

Le curiosità

Sono 58 i precedenti in Serie A tra Milan e Hellas Verona: i rossoneri, che conducono per 27 vittorie a 10 (21 i pareggi), non hanno mai perso in casa contro gli scaligeri nel massimo campionato, con 16 successi e 13 partite terminate in parità.

Tra le squadre contro cui il Milan non ha mai perso in gare interne in Serie A, l’Hellas Verona è contro cui i rossoneri hanno disputato più partite, 29.

Nelle ultime cinque partite tra le due squadre giocate a San Siro sia Milan che Verona sono sempre andate a segno, e ben quattro volte la sfida è terminata in parità.

Il Milan ha vinto tutte le prime tre gare casalinghe di questo campionato: è dal 2005/06 che i rossoneri non vincono le prime quattro partite giocate in casa in una stagione di Serie A.

Le ultime nove reti del Milan in Serie A sono state realizzate da otto calciatori diversi: l’unico con due gol nel periodo è stato Brahim Díaz.

50 da titolare per Rebic, se Pioli lo sceglierà dal primo minuto

Olivier Giroud ha realizzato una doppietta contro il Cagliari nel match d'esordio al Meazza con il Milan in campionato. Dal 1994/95 soltanto altri quattro giocatori del Milan hanno segnato almeno tre reti nelle prime due partite giocate a San Siro in Serie A: Bacca, Balotelli, Bierhoff e Pato.

Dopo avere segnato in totale tre reti nelle prime sette partite stagionali in Serie A nelle sue prime due stagioni in rossonero, Rafael Leão è già a quota tre gol in questa stagione. L'attaccante portoghese conta a oggi 18 dribbling riusciti in stagione: soltanto Boga del Sassuolo e Felipe Anderson della Lazio hanno fatto meglio di lui sino a ora.

I tre gol di Brahim Díaz hanno portato ben quattro punti in più al Milan in questo campionato: in Serie A soltanto Dušan Vlahović della Fiorentina ha fatto meglio del trequartista spagnolo.

La prossima sarà la 50° presenza da titolare per Ante Rebić con il Milan in tutte le competizioni e la 50° da titolare in Serie A. L’attaccante croato è un ex del match: tra gennaio e maggio 2016 ha giocato 10 partite di Serie A con la maglia dell’Hellas Verona, senza però prendere parte ad alcuna marcatura tra reti e assist.