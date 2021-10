Igor Tudor: “Il Milan rispecchia molto il suo allenatore”

L'allenatore dell'Hellas Verona ha parlato del Milan in conferenza stampa. Ecco che cosa ha detto il tecnico croato

Redazione Il Milanista

Sta per ripartire il campionato di Serie A, dopo la sosta per le nazionali. E il Milan di Stefano Pioli, ospiterà in casa l'Hellas Verona di Igor Tudor e proprio il tecnico croato ha parlato in conferenza stampa dei rossoneri, alla vigilia del match. Ecco che cosa ha detto sull partita di domani, ma soprattutto su Stefano Pioli, l'ex Juventus ha espresso parole di stima per il collega e per il lavoro fatto con il club meneghino.

Igor Tudor e la stia per Stefano Pioli

"Penso sempre che la squadra rispecchi molto l’allenatore, soprattutto se resta per molto tempo. Penso che se il Milan è arrivato ad essere questo, oltre che alla Società un grande applauso vada fatto a mister Pioli, un allenatore forte e che ho sempre apprezzato sia dentro che fuori dal campo. È una squadra che sta bene fisicamente, forte, di qualità, hanno una buona sinergia tra loro. Per noi sarà una sfida che ci motiva, abbiamo voglia di fare bene, andiamo a Milano con rispetto dell’avversario per giocarcela fino alla fine, dare il massimo. Il nostro obiettivo è fare una bella prestazioni indipendentemente dall’avversario".

Come arriva il Verona alla gara con il Milan

"La squadra in queste settimane di sosta ha lavorato bene. Non vediamo l’ora di scendere in campo domani, giocheremo contro una grande squadra, in uno stadio che è un ‘tempio’ del calcio: queste sono le partite più belle in assoluto da affrontare, per un calciatore. Sappiamo che per poter riuscire a portare a casa un risultato positivo dovremo sbagliare il meno possibile e fare una grande prova di squadra. Quella di domani è una partita che ci stimola, contro una squadra di qualità e che ha grande compattezza tra i reparti: daremo il massimo, rispettando l’avversario ma cercando di fare una bella prestazione".