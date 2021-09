Milan-Venezia, la moviola: Pezzuto ‘grazia’ Sandro Tonali

Altri tre punti per il Milan di Stefano Pioli, che batte in casa il Venezia di Zanetti. Ecco la moviola del match di San Siro

Torna a vincere il Milan , dopo il pareggio di Torino della scorsa settimana. Risultato prevedibile, dato che i rossoneri affrontavano in casa la neopromossa Venezia di Zanetti. Passa la squadra di Pioli , grazie alle reti di Brahim Diaz e Theo Hernandez, ed è proprio il terzino francese il migliore in campo, l'intuizione di Stefano Pioli che ha permesso hai padroni di casa di vincere la partita. L'ex Real Madrid non è sceso in campo tra i titolari, l'intenzione del tecnico era quella di far ruotare più uomini al netto dei tanti infortuni che hanno caratterizzato l'avvicinamento alla gara, subentrando solo al 59' al posto di Ballo-Toure.

Al 77' è proprio l'ex di giornata, Mattia Caldara, a finire 'sulla lista dei cattivi' dell'arbitro. Fallo netto quello del difensore centrale su Alexis Saelemaekers che se ne stava andando in serpentina. L'altro episodio degno di nota è al 64', contatto in area de Venezia tra Tonali e Busio. Timide le proteste dei rossoneri e le immagini mostrano chiaramente come sia stato il centrocampista ex Brescia a buttarsi avanti il pallone per poi cercare la gamba dell'avversario. I questo caso il signor Pezzuto, grazia il numero 8 rossonero, che non fischia fallo né ammonisce il calciatore del Milan per simulazione. I due goal del Diavolo, arrivati al 68' e all'82' sono invece regolari: Theo Hernandez era ‘in gioco’ sia in occasione dell’assist per Brahim Diaz che quando si è messo in proprio per il raddoppio.