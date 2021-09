Mercato Milan – Addio certo e prezzo praticamente dimezzato

Poche ore separano il Milan da una nuova sfida sul proprio campo. I rossoneri ospiteranno il Venezia di Paolo Zanetti, consapevoli di non dover sbagliare approccio alla gara, ma soprattutto di non potersi permettere di non vincere.

Non si tratta di mettere sulla squadra troppe pressioni. Alcune compagini già corrono. Per non rimanere indietro il Diavolo deve centrare tutti gli obiettivi alla portata come quello di stasera.