Jackpot Theo: Pioli scova la chiave per vincere e riconquista la vetta

Il commento alla sfida fra il Milan di Pioli e il Verona di Zanetti, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A.

Redazione Il Milanista

Quinta giornata di campionato. In campo una sfida dal sapore storico. Allo Stadio San Siro di Milano è andata questa sera in scena Milan-Venezia. Rossoneri per rimanere agganciati al treno Napoli, ancora a punteggio pieno, arancio-nero-verdi per collezionare punti importanti in ottica salvezza. Questo il commento alla sfida.

PRIMO TEMPO - Prima frazione di gioco scialba e con pochissimeoccasioni, nessuna particolarmente pericolosa. Al quarto minuto ci prova Ballo-Toure. Il senegalese da sinistra mette in area un cross al volo, spazza la difesa veneta. Nuova iniziativa rossonera al decimo minuto. Appoggio di Kalulu dopo una bella manovra, ma il portoghese Leao tocca male in area. Al 18esimo si vede il Venezia: Gabbia ripiega e contrasta Johnsen, che aveva trovato il corridoio centrale. Sul ribaltamento di fronte, cross pericoloso di Rebic; Il croato si decentra sulla destra in area di rigore, il cross è insidioso ma si spegne sul lato opposto.

Prima mini-occasione della partita ce l'ha Pierre Kalulu: bella iniziativa del terzino del Milan: anticipo, uno-due con Rebic e destro rasoterra che manca di poco il bersaglio. Cresce il Milan che va vicino al gol con Florenzi: l'ex romanista ci prova con una deviazione di testa, ma sfiora il palo. Poco prima del riposo, prima occasione importante anche per il Venezia: sponda aerea di Forte sul calcio d'angolo, Peretz si tuffa ma non riesce a deviare in rete.

SECONDO TEMPO - Il secondo tempo si apre ancora a trazione rossonera. Al 50esimo Leao appoggia per Ballo-Touré che lavora il pallone per la battuta di Tonali dal limite: destro svirgolato. Poco dopo grande chance per Brahim: cross di Kalulu, sponda di Rebic e sinistro alto al volo dello spagnolo. Era libero a centro area. Al 58esimo occasione potenziale per il Venezia. Johnsen si trova uno contro uno con Kalulu, ma preferisce il destro da lontano e sbaglia. Al 68esimo la sblocca Brahim Diaz! Bennacer dipinge un bel cross verso sinistra, Hernandez accorre e tocca al volo per Brahim che insacca da due passi a porta vuota. Ancora Milan al 78esimo: punizione dai 30 metri calciata da Theo di potenza: il portiere del Venezia respinge. All'83esimo arriva il raddoppio rossonero! Geniale intuizione di Saelemaekers che allarga per Hernandez: Theo ha il tempo di prendere la mira dentro l'area e fulmina Maenpaa di sinistro. 2-o e partita chiusa!