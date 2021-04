Milan: un’altra prova sottotono di Theo, serve un’alternativa

Contro il Parma Theo Hernandez non ha brillato, il terzino del Milan vive un momento di appannamento e le dirigenza si muove sul mercato

MILANO - Chiariamo subito, Theo Hernandez non è sul mercato e il suo futuro è a tinte rossonere. Contro il Parma però il terzino non ha giocato la sua miglior partita e adire il vero le sue ultime prestazioni non sono state al livello di quello che l'esterno ha fatto vedere fin dal suo arrivo in Italia. Un momento di appannamento per il francese, che però è giustificabile , soprattutto se in rosa non c'è un'alternativa di ruolo, senza contare che l'ex Real Madrid è il secondo giocatore più utilizzato in questa stagione, lunghissima e fitta d'impegni. Il club rossonero da dopo il lockdown non ha mai smesso di giocare e questo non può che aiutare a spiegare il momento che sta attraversando Theo Hernandez.