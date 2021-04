Calciomercato Milan, estate di fuoco: due colpi sono già sicuri, ecco quali

MILANO - L'estate si avvicina e con lei anche il calciomercato, che per il Milan si preannuncia essere ricco di movimenti e anche di qualche possibile sorpresa. Le priorità più stringenti in questo preciso momento sono ovviamente i rinnovi, visto che i contratti di Donnarumma e Calhanoglu scadranno tra poco più di due mesi. Poi però, spazio al mercato. Prima di tutto si proverà a chiudere subito le questioni relative ad alcuni riscatti importanti come quelli di Tomori e Tonali. Poi si passerà ai veri e propri colpi nuovi in entrata. E, stando a quanto riportato da Milan News, i rossoneri avrebbero già deciso di fare due colpi ben precisi.

Andiamo con ordine. Il primo grande acquisto che la dirigenza del Diavolo avrebbe già messo in conto è quello relativo ad un nuovo centravanti. Un attaccante di peso e di livello importante, che possa garantire gol e continuità. Soprattutto in caso di qualificazione in Champions League, sarà fondamentale avere un vero bomber che possa alternarsi - o magari in alcuni casi anche affiancare - Zlatan Ibrahimovic. Con Mandzukic sempre in bilico, Milan News fa i nomi di Belotti, Vlahovic come obiettivi principali. Ma visto che costano molto, Maldini e Massara starebbero sondando anche il mercato internazionale alla ricerca di una punta di peso. Come dicevamo poco fa dunque, non sono escluse sorprese. E lo stesso discorso vale anche per il secondo colpo di calciomercato già in programma per l'estate: eccolo <<<