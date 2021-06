Milan, una squadra italiana interessata a Andrea Conti

Il terzino ancora di proprietà del Milan è sul mercato e interessa a un club di Serie A, ecco a chi interessa

Si è trasferito nella scorsa sessione di mercato invernale, ma il cartellino di Andrea Conti è ancora di proprietà del Milan . Prestito oneroso con obbligo di riscatto, fissato a 7 milioni di euro , in caso di salvezza. Salvezza che non è arrivata a fine stagione e il club rossonero riuscito ad incassare quella cifra. Il futuro del terzino è tutto da scrivere, perché è sul mercato, inoltre Maldini e Massara infatti stanno vagliando dei profili proprio nella stessa zona di campo dove gioca l'ex Atalanta. dal ritorno di Diogo Dalot dal Manchester United e Odriozola del Real Madrid.

In rossonero nel giro di un anno ha perso la titolarità. Complice l'esplosione di Davide Calabria, che difficilmente uscirà dai piani di Stefano Pioli anche per la prossima stagione. Inoltre la scorsa estate è arrivato Diogo Dalot dal Manchester United. L'ex Atalanta quindi si è trovato ad essere la terza scelta per il Diavolo, una prospettiva che ha spinto il ragazzo ad accettare la corte di D'Aversa . Il futuro del terzino è davvero un'incognita, Anche se un club di Serie A è interessato al giocatore in vista della prossima finestra di mercato.

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul suo sito internet, la Sampdoria è interessata ad Andrea Conti in vista della prossima stagione. Roberto D'Aversa sta per diventare il nuovo tecnico blucerchiato e la sua stima per il terzino non è un mistero, potrebbe fare il suo nome al presidente Massimo Ferrero, anche perché la squadra blucerchiata in quel ruolo c'è solo Bartosz Bereszynski. Serve un'alternativa al polacco e non è escluso che le due società possano intavolare una trattativa nelle prossime settimane. Maldini e Massara devono trovare una soluzione, Conti è fuori dai progetti del Milan.