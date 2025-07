Milan, una nuova bocciatura per Mandzukic. Il punto sul croato

Ancora insufficiente Mario Mandzukic, che non punge contro la Lazio e il suo futuro in rossonero è sempre più nebuloso

MILANO – Non ha inciso contro la Lazio, un altra prova insufficiente per Mario Mandzukic con la maglia del Milan. Pioli lo lancia titolare all’Olimpico, ma il croato è riuscito a trovare i goal. Durante il primo tempo però qualche pallone dalle sue parti è arrivato, ma l’ex Juventus non ha saputo sfruttare al meglio gli assist dei compagni. Sabato prossimo contro il Benevento tornerà Ibrahimovic, difficile immaginare Mario ancora titolare, anche perché con i biancocelesti è uscito non al meglio. Stefano Pioli però si dice sicuro che il croato riuscirà a dare un grande contributo alla causa, si aspetta molto dall’attaccante, ma finora ha fatto davvero tantissima fatica.

Il croato non è più il giocatore visto a Torino

Non è più quel calciatore visto a Torino, capace di far innamorare Massimiliano Allegri, che pur di farlo giocare lo adattò sulla fascia sinistra. In tutto questo ci sono anche le riflessioni della dirigenza, che non renderà una decisione fino a fine campionato, sul rinnovo di Mandzukic. Certo se queste sono le premesse qualche dubbio resta, va calcolata anche la tanta sfortuna da gennaio fino ad oggi, dal suo arrivo a Milanello e i tanti problemi fisici che hanno inciso in questa sua nuova avventura in Serie A.

Mandzukic e le indiscrezioni di mercato

Intanto però però continuano ad aleggiare le voci di mercato, con Scamacca, Vlahovic e Belotti che continuano ad essere accostati al Milan in vista della prossima. calciatori che andranno a prendere proprio il posto di Mario in rosa, Leao ad oggi sembra intoccabile, anche se il portoghese contro la Lazio non ha fatto assolutamente meglio del croato. Restano 5 partite, da sfruttare al massimo, per continuare in rossonero. Cinque partite che segneranno il futuro di Mario Mandzukic al di là delle tante parole spese su di lui fino a questo momento. La dirigenza riflette, Pioli spera e l’attaccante è chiamato a dare risposte importanti.