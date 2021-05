Milan, tutti i numeri dell’incredibile stagione rossonera

Ecco tutti i numeri dell'ultima, incredibile, stagione rossonera tratti dal sito ufficiale del Milan

Tratto dal sito ufficiale del Milan

Il Milan ha vinto 16 trasferte in questo campionato, stabilendo il nuovo record di successi esterni in una singola stagione di Serie A: superata l'Inter 2006/07 (15). Le 16 vittorie fuori casa sono anche un massimo eguagliato nei Top 5 campionati europei, raggiungendo Real Madrid e Manchester City in questa speciale classifica. I rossoneri hanno anche chiuso con il miglior attacco (43 gol segnati) e la migliore difesa (17 subiti, pari merito con l’Inter) per le partite giocate in trasferta. Il Milan è stata la squadra di Serie A che ha segnato più gol tra il 16' e il 30' di gioco (15, il 20% delle reti segnate nel corso della stagione). I rossoneri hanno anche subito meno gol di tutti in campionato tra il 31' e il 45' del primo tempo (soltanto una rete).

Soltanto 2 dei gol subiti in stagione dai rossoneri sono arrivati da fuori area, il miglior dato tra le 20 squadre del massimo campionato nel 2020/2021. Il 41.9% dei gol segnati dal Milan in questa stagione sono arrivati da palla inattiva: soltanto il Benevento ha registrato una percentuale più alta nel corso della Serie A 2020/2021. Il Milan ha subito 41 gol in campionato a fronte di 48 Expected Goals: il -7 è il dato migliore tra le 20 squadre di Serie A. I rossoneri sono stati la squadra ad avere perso meno punti da una situazione di vantaggio: soltanto 5 in 26 partite. Con 24 anni e 315 giorni, l’età media della formazione titolare del Milan è stata la più giovane della Serie A 2020/2021, con quasi un anno di margine sulla seconda in questa classifica (lo Spezia, 25 anni e 224 giorni).

Tutti i numeri del Milan

Zlatan Ibrahimović, a 39 anni e 169 giorni, è diventato il giocatore più anziano a raggiungere quota 15 gol in un singolo campionato di Serie A. Il Milan ha guadagnato 15 punti in più grazie ai gol segnati dall’attaccante svedese: solo quattro giocatori hanno fatto meglio di Ibra in tutto il campionato.

Theo Hernández è l'unico difensore nei Top-5 campionati europei ad aver messo a segno due marcature multiple nel 2020/2021. Il terzino francese è inoltre il difensore che conta più dribbling riusciti in questa Serie A (73). Il 100% dei gol segnati in stagione da Franck Kessie (13 su 13) sono avvenuti con il piede destro. Il gol segnato dal centrocampista ivoriano contro l’Udinese dopo 96 minuti e 19 secondi di gioco è il quarto più tardivo del campionato 2020/2021. Il gol segnato da Rafael Leão dopo 6.7 secondi dall’inizio di Sassuolo-Milan è il più veloce nella storia della Serie A e dei Top 5 campionati europei.

Ante Rebić ha segnato 11 gol a fronte di 6.02 Expected Goals: la differenza di +4.98 è la seconda più alta dell’intera Serie A. Davide Calabria è il giocatore della Serie A 2020/2021 che è stato coinvolto in più contrasti (101).