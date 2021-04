Milan, Thauvin acquisto ideale: Castillejo pronto a lasciare il posto

Le ultime novità sul mercato del Milan, già in fermento in vista della prossima sessione che scatterà a luglio 2021.

Redazione Il Milanista

MILANO - La dirigenza rossonera è già a lavoro e si muove sul mercato in vista della prossima stagione. Un ruolo da rinforzare è sicuramente l'esterno destro. JorgeSampaoli, allenatore del Marsiglia, ha parlato del futuro di due giocatori importanti come Thauvin e Milik: «Thauvin per me è uno dei giocatori più importanti di questa squadra ” ha spiegato l’allenatore dell’OM . “Quando lo vedo giocare, mi dico che ci piacerebbe molto continuare con lui in futuro, ma come ho detto per Milik ci sono molti parametri extra-sportivi che vanno oltre la semplice volontà dell’allenatore».

THAUVIN PRIMO OBIETTIVO - Il 28enne esterno del Marsiglia ha diverse pretendenti – le altre sono Leicester, Siviglia e Crystal Palace – e il motivo è chiaro: è in scadenza di contratto. l Milan in passato ha già avuto diversi contatti con i suoi agenti, ora occorre attendere un eventuale nuovo accordo, o meno, con il Marsiglia. Da lì si capirà se la strada può continuare a essere praticabile. Il Milan valuta il suo acquisto per sostituire nel suo ruolo uno fra Castillejo e Saelemaekers. I due occupano il ruolo ma in fase offensiva lasciano entrambi molto a desiderare. Al Milan servirebbero gol e assist e per questo gli scout milanisti continuano a monitorare Florian Thauvin.

IL PESO DELLA VOLONTA' DEL CALCIATORE E L'ALTERNATIVA - Il suo contratto è in scadenza con il Marsiglia, e fino ad ora non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo. Il Milan però aveva già intavolato discorsi con gli agenti. Qualora dunque ci fosse la volontà del calciatore, ecco che la strada sarebbe più che spianata. In caso di insuccesso nella trattativa, il nome nuovo è quello di Jonathan Ikoné. Il Milan lo ricorda in virtù del doppio confronto in Europa League col Lilla. Il francese ha solo 22 anni e quindi sarebbe perfetto in termini anagrafici. Ma costa. Fra i 25 e i 30 milioni.