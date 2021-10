Milan-Torino, il commento: gestione delle energie e la zampata di Giroud

Vincono i rossoneri, grazie alla rete di Olivier Giroud. Ecco il commento a Milan-Torino, gara che si è giocata a San Siro

Basta una zampata di Olivier Giroud al Milan per battere i Torino di Ivan Juric. I rossoneri vanno a più 3 sul Napoli di Spalletti e agguantano la testa della classifica, in attesa della gara degli azzurri. Partita non spettacolare ma va nel migliore dei modi per Stefano Pioli, come il tecnico probabilmente l'aveva immaginata e come voleva che andasse. Turno infrasettimanale che quindi sorride ai rossoneri, anche se nel finale della gara i granata si rendono pericolosi, prima su un errore di Tatarusanu, non perfetto, e poi sugli sviluppi di un calcio d'angolo Sanabria non ne approfitta.