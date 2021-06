Milan – Theo mantiene la promessa, ma Zoe quasi non ci crede

Il terzino rossonero ha mantenuto la promessa fatta ai compagni in caso di qualificazione alla Champions League

E' ormai ufficiale la pace fra Theo Hernandez e la bella Zoe Cristofoli, di nuovo insieme dopo una crisi passeggera. L'ex Real Madrid ha finalmente mantenuto la promessa fatta ai compagni in caso di qualificazione in Champions e sul proprio profila Instagram ha pubblicato la foto col nuovo look che prevede una capigliatura metà rossa e metà nera. Il terzino rossonero non è nuovo a certe "botte di testa", ricorderete la tinta biondo platino di poco tempo fa. Lady Hernandez non si è lasciata sfuggire l'occasione per commentare il nuovo look dell'amato: "Tu sei pazzo".