Milan, sta per sfumare Junior Firpo. Il terzino a un passo da un club inglese

Le ultime notizie di mercato non possono certo far sorridere il Milan. Junior Firpo infatti sta per trasferirsi in Inghilterra

Redazione Il Milanista

Junior Firpo lascerà il Barcellona? Sì, ma solo a titolo definitivo, questo è quello che filtrava dalla Spagna. Piace al Milan, e da tempo, che ci aveva provato a gennaio scorso, senza però riuscire a centrare l'obiettivo ed è tornato alla carica adesso, con nuove ambizioni e la possibilità di far giocare la Champions League al ragazzo. I rossoneri pensavano la prestito, con diritto di riscatto. Scelta ben precisa di mercato per Maldini e Massara, che stanno definendo con le stesse modalità il ritorno di Brahim Diaz e quello di Diogo Dalot.

Operazione ferma

Contatti che vanno avanti da tempo, con il Diavolo fermo sulle sua proposta, che però non ha mai incontrato quello che era il volere del club blaugrana. Il Barcellona ha bisogno di vendere, fare cassa e il prima possibile. Serviva quindi un investimento importante per arrivare a Firpo. Sempre dalla Spagna, sempre dalla stessa fonte, arrivavano le perplessità del Milan, perché il terzino arriverebbe come alternativa a Theo Hernandez a Milanello.La differenza di vedute tra i due club è un ostacolo, che potrebbe anche essere superato, ma Maldini e Massara potrebbero però aver perso il momento propizio perché secondo quanto riporta il portale TMW, il giocatore è molto vicino al trasferimento in Premier League.

Il Leeds sorpassa il Milan

Si è intromesso il Leeds che ha messo sul piatto 15 milioni di euro, per un trasferimento a titolo definitivo. Quello che voleva il Barcellona, con buona pace dei rossoneri che a questo punto dovranno cercare un nuovo profilo come vice Theo Hernandez. Per Junior Firpo inoltre è pronto un contratto fino al 2026. Nei prossimi giorni l'operazione dovrebbe essere definita in ogni suo aspetto e a meno che non ci siano dei clamorosi, quanto inaspettati, colpi di scena il terzino sbarcherà in Premier League.