Milan, Sportmediaset e le ultime sul rinnovo di Donnarumma

MILANO – Il rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan continua a tenere banco e ad essere al centro delle cronache sportive che riguardano i rossoneri. Non una trattativa semplice lo avevamo già riportato, tra le richieste dell’agente dell’estremo difensore e le intenzioni sia della dirigenza del club meneghino che del calciatore stesso. Donnarumma infatti ha già dichiarato di non voler andare da nessuna parte, ma che della questione rinnovo se ne sta occupando il suo procuratore. Così come la società non ha intenzione di rinunciare a uno dei suoi migliori giocatori. In tutto questo ci sono però le richieste di Mino Raiola, un nuovo contratto da 10 milioni a stagione e soprattutto la clausola rescissoria in caso di mancata qualificazione in Champions League.

Sportmediaset ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda. Il Milan, secondo la fonte, non avrebbe ancora presentato la sua offerta, ma è disposto ad arrivare a 7 milioni l’anno, Donnarumma ne percepisce attualmente 6, in caso di qualificazione in Champions League e un altro milione in caso di scudetto, il tutto per i prossimi cinque anni. Questa idea però non incontra i favori proprio di Mino Raiola, attualmente fermo sulle sue intenzioni: 10 milioni, come abbiamo detto, ma per una sola stagione. Completamente differente dal quinquennale che ha in mente la dirigenza del Diavolo.

Le altre squadre interessate

Su Gigio Donnarumma restano anche gli occhi degli altri club, ingolositi dalla situazione contrattuale del giocatore. Chelsea e Paris Saint-Germain sono alla finestra, mentre continua ad osservare la situazione dal lontano anche la Juventus. In caso di separazione sarebbero già stati individuati due possibili sostituti: Meret del Napoli e Musso dell’Udinese. Ma il Milan non ha avviato nessun contatto per i due portieri. Intanto i rossoneri devono preparare la prossima gara con lo Spezia in campionato. Nonostante la stagione sia nel vivo, il Diavolo è sempre alle prese con i rinnovi contrattuali, oltre a quello di Donnarumma, ci sono anche le questioni Calhanoglu e Ibrahimovic.