Milan, con lo Spezia Calhanoglu titolare dopo il Covid?

MILANO – Hakan Calhanoglu viaggia verso una maglia da titolare contro lo Spezia, nel prossimo turno di campionato. Uno degli uomini più in forma del 2020 rossonero è stato indubbiamente il numero dieci rossonero. Il trequartista turco ha deliziato i tifosi con goal, assist e giocate ha dato una grossa mano alla squadra di Pioli nella strepitosa striscia di risultati utili di questa stagione. Il Milan, ora, vuole trattenere Calhanoglu e Calhanoglu vuole restare al Milan. Una doppia volontà che potrebbe portare in definitiva al rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2021. “Sono libero in testa, il mister mi dà la sua fiducia – ha detto tempo fa a Milan TV – Mi sento a mio agio, ho detto in tante interviste di voler giocare in questa posizione e adesso il mister mi ci lascia giocare”.

Il turco, per sua stessa ammissione, si trova molto bene sotto la direzione dell’ex allenatore della Fiorentina, StefanoPioli è stato proprio il primo allenatore da diversi anni, in grado di far valere al meglio le immense qualità che il numero 10 rossonero, possiede. Parliamo di un giocatore nel pieno della sua maturità fisica e mentale e con davanti a sé avrà ancora tanti anni ad altissimi livelli.

La questione rinnovo

Per questo il Milan vuole tenerselo stretto e farlo crescere, ancora e ancora. La sua assenza si è fatta sentire eccome, eppure l’undici rossonero è riuscito a cavarsela in tutte le gare ad eccezione di quella contro l’Atalanta, dove l’assenza di un uomo delle sue qualità è indubbiamente pesata. In quella sfida, Pioli tentò l’esperimento Meitè trequartista, salvo poi rinunciare sin da subito nella sfida successiva, affidandosi a Rafael Leao quale interprete del ruolo. Insomma, uno come lui è molto difficile trovarlo. Ora che ha ritrovato il talento, a Calha resta solo una cosa da fare: firmare presto un lungo rinnovo di contratto.