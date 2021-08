Milan, si continua a trattare l’uscita di Hauge. Ecco le ultime novità

L'esterno del Milan dovrebbe partire in questa sessione di mercato, piace all' Eintracht Francoforte, ecco gli ultimi aggiornamenti

I nomi che sembrano essere prossimi a salutare sono Castillejo e Hauge, le ali del Milan. Se per il primo ci sono intessi dalla Spagna: Espanyol, Getafe, Valencia e Celta Vigo , sono sulle tue tracce. Si profila quindi un ritorno in patria per l'ala destra, il Milan dovrebbe cedere il calciatore e poi Maldini e Massara si getteranno sul mercato alla ricerca del sostituto. E sono già tanti i nomi già accostati alla società rossonera in quella zona del campo. Mentre per Hauge siamo al passo successivo, registrato l'interesse dalla Bundesliga per l'esterno, non è stato convocato per l'amichevole con il Nizza. E la motivazione dovrebbe essere legata proprio al mercato.

La trattativa per portare l'ex Bodo Glimt in Germania, all'Eintracht Francoforte è in stato avanzato come rivelato dai media norvegesi, Maldini e Massara chiedono 15 milioni di euro per il calciatore. Ma potrebbero accettare un'offerta da 12 milioni. Per ora però sia l'Eintracht Francoforte che il Wolfsburg, le due squadre interessate al ragazzo, non si sono spinte oltre i 10 milioni di euro. Una distanza che ad oggi non ha permesso di chiudere l'operazione di mercato.