News Milan, Maldini è letteralmente scatenato: “Ecco chi sta per comprare”

Sono giorni di fuoco in casa Milan in ottica calciomercato. Tantissime le novità e le notizie che si stanno rincorrendo in queste ultime ore, con un Maldini che sembrerebbe davvero scatenato e pronto a regalare a Pioli nuovi colpi. E anche davvero molto importanti. Noi abbiamo dunque fatto il punto della situazione con la nostra raffica di flash news, in cui racchiudiamo in un unico articolo - una dopo l'altra - tutte le ultime notizie relative al mercato del Milan. Pronti? Partiamo subito allora con la prima notizia <<<