Milan, sfuma Hysaj: il terzino è a un passo dalla Lazio

Era uno dei nomi accostati al Milan, per le entrambe le fasce, al posto di Dalot. Ma Hysaj dovrebbe diventare un nuovo giocatore della Lazio

Lavori in corso in casa rossonera in vista della prossima stagione. Numerose le questioni sul tavolo della dirigenza rossonera. Si pensa al futuro, al prossimo campionato e alla prossima Champions League. Fra coloro che potrebbero però non esserci alla partenza della nuova stagione c'è il terzino rossonero Diogo Dalot. Arrivato in prestito secco dal Manchester United, i contatti con gli inglesi vanno avanti, ma nulla è ancora certo.

Hysaj era un nome per la fascia

Tra i giocatori seguiti dal club meneghino c'era anche Elseid Hysaj, terzino in grado di giocare sia a sinistra che a destra, in scadenza con il Napoli. Il nazionale albanese era un'alternativa a Diogo Dalot, destinato per ora al rientro al Manchester United. Il suo arrivo a Milanello avrebbe risolto diversi problemi a Stefano Pioli, in grado di giocare su entrambe le fasce sarebbe un'ottima alternativa sia a Calabria, che a Theo Hernandez. Sul giocatore però ci sono anche altre squadre. Lo ha chiesto Gattuso per la sua Fiorentina e il probabile arrivo di Sarri alla Lazio rilancerebbe i biancocelesti, alla ricerca di terzini per il probabile cambio di modulo. Maldini e Massara devono affrettare i tempi.

Dal Napoli alla Lazio

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sarebbe proprio la Lazio la squadra ad aver vinto la 'corsa'. Dopo il 30 giugno lascerà il Napoli per tornare ad essere allenato da MaurizioSarri. Contratto da 1,5 milioni di euro e i 2, in linea con quanto percepisce 'all'ombra del Vesuvio': 1.6 milioni. Intesa per i prossimi 5 anni. La presenza del suo ex allenatore è stata fondamentale ovviamente sulla scelta della sua prossima squadra e il Milan dovrà guardare altrove. Maldini e Massara quindi dovranno guardare altrove, pianificando anche alcuni cessioni, come quella di Andrea Conti. Il primo nome in lista è Junior Firpo del Barcellona.