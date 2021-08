Milan, sfuma definitivamente Sabitzer. L’austriaco andrà al Bayern Monaco

Accordo raggiunto tra il Bayern Monaco e il Lipsia per Marcel Sabitzer. Il calciatore piaceva anche al Milan

La ricerca del trequartista sta tenendo impegnati giorno e notte la dirigenza rossonera. Mister Stefano Pioli ha chiesto chiaramente alla società l'acquisto di un giocatore di qualità, e Maldini e Massara faranno di tutto per accontentarlo. È stato riportato a Milano Brahim Diaz, ma ovviamente non potrà bastare lo spagnolo per colmare il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu. Serve un giocatore più esperto da affiancare all'ex Real Madrid, e in tal senso si stanno valutando diversi profili con esperienza alle spalle.