Milan, sensazioni positive per Mandzukic, Leao e Diaz in vista del Parma

Il Milan recupera pedine importanti in vista della prossima sfida di campionato contro il Parma. La conferma arriva da Pioli

MILANO - Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per un altro allenamento in vista della sfida di sabato alle 18.00 al Tardini contro il Parma. I giocatori hanno iniziato la seduta con l'attivazione muscolare e con un riscaldamento che ha visto l'utilizzo della fit ball. A seguire esercizi per la rapidità e partitella sul campo centrale con focus particolare sulla tattica. Presenti il direttore generale Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara. Questo l'ultimo report da Milanello, sull'allenamento della squadra rossonera in vista della partita contro il Parma , in programma domani alle 18:00, contro i gialloblù al Tardini.

Partita importante per la squadra rossonera, che mette in palio punti importanti, sia per la corsa Champions della squadra di Stefano Pioli, sia invece per la corsa salvezza degli uomini di D'Aversa. La notizia importante però per il Milan sono i recuperi di diversi calciatori. Il Diavolo nell'ultimo periodo ha dovuto far fronte a tante assenze, dai dagli infortuni a ripetizione che hanno decimato soprattutto il reparto offensivo del club meneghino. Rafael Leao, Brahim Diaz e Mario Mandzukic sono tornati ad allenarsi con il gruppo e dovrebbero partire con il resto della squadra per la prossima trasferta. La conferma arriva direttamente Stefano Pioli, in conferenza stampa: