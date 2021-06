Milan, se parte Castillejo occhi su Berardi del Sassuolo

Il futuro di Samu Castillejo al Milan è sempre molto incerto e i rossoneri starebbero guardando all'esterno della nazionale di Mancini

Samu Castillejo e il Milan sono ai titoli di cosa. L'esterno spagnolo è stato messo sul mercato, non è un titolare per Stefano Pioli, ha perso il posto a discapito di Alexis Saelemaekers. E la società rossonera è alla ricerca di un esterno a destra, al posto proprio dello spagnolo. E sulle tracce del calciatore, secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, c'è il Betis di Siviglia. Che si va ad aggiungere all' Espanyol e al Siviglia, anche se il direttore sportivo degli andalusi ha gettato acqua sul fuoco, spiegando che in quel ruolo la sua squadra ha già diverse alternative.

Si cerca quindi una sistemazione per Samu Castillejo. E la Suggestione in quella zona di campo è Domenico Berardi, colpo costoso perché c'è da trattare con il Sassuolo, che valuta Scamacca 40milioni di euro, figuriamoci l'esterno destro titolare in questi Europei, con la nazionale di Roberto Mancini. Inoltre ci sarebbe da convincere il ragazzo. In passato per restare in neroverde ha rifiutato addirittura la Juventus. Quindi una possibile trattativa che ha già degli ostacoli enormi, ma non del tutto insormontabili. Sicuramente tanto dipenderà dalle possibili cessioni, con cui il club meneghino farà casa e poi Maldini e Massara dovranno reinvestirli nei colpi in entrata.