Milan, se parte Castillejo è Ikone il preferito per la fascia destra

L'esterno del Lille ha scalato le preferenze della dirigenza del Milan in vista della prossima sessione estiva di mercato

MILANO - Il Milan continua a sondare il mercato in cerca di un esterno destro, in vista della prossima sessione estiva. Abbiamo riportato l'interesse del club meneghino nei confronti di Florian Thauvin , l'esterno infatti è al centro di una vera e proprio telenovela con il suo club, l' Olympique Marsiglia . Il calciatore infatti ha il contratto in scadenza quest'estate e le voci su un possibile divorzio si susseguono ormai da mesi. Il Milan ha messo gli occhi sul giocatore , ma ci sono anche il Valencia e il Siviglia. Le ultime indiscrezioni di mercato però segnano un'incredibile inversione di marcia a questo punto.

Jonathan Ikone adesso sembra essere il preferito della dirigenza rossonera per la fascia destra. Avevamo riportato anche questa notizia, con l'esterno del Lille che era entrato nei radar del Milan, soprattutto dopo averlo affrontato due volte, in Europa League, in questa stagione. Non sarà però facile arrivare al calciatore il suo club è notoriamente una bottega cara e il Diavolo ha già avuto a che fare con il Lille, per Rafael Leao. La valutazione di Ikone si aggira attualmente tra i 30 e i 40 milioni di euro. Più semplice forse trovare un accordo sullo stipendio dato che il suo ingaggio è di poco inferiore al milione e mezzo, fino al 2023.