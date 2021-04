Milan, Scamacca apre al possibile passaggio in rossonero

Intervistato dal settimanale Newsweek, Gianluca Scamacca parlato anche del suo futuro. L'attaccante è stato accostato al Milan

"Credo che per un giovane la cosa migliore sia giocare, giocare il più possibile rubando i segreti ai suoi compagni con più esperienza. Però ovviamente se poi arrivi in una squadra dove fai il vice a un campione, che però a 38 anni e non può giocarle tutte, allora il discorso è diverso".

Sembra proprio riferirsi a Zlatan Ibrahimovic e al Milan il ragazzo. Il Diavolo infatti è alla ricerca di un attaccante giovane che sappia accettare la panchina quando c'è lo svedese, ma che possa anche crescere sotto 'l'ala protettiva di Ibrahimovic'. E Scamacca non sembra disdegnare questa opportunità. Anzi, parlando di mercato ingenerale, lui stesso ha voluto are il punto della situazione:

"Le tante indiscrezioni sul mio futuro? Sì, è vero, mi danno un giorno in un club, poi in un altro, ma questo non mi disturba, ani fa piacere. Questo è uno stimolo a dirla tutta. Gioco in Serie A il mio sogno, così come di tanti altri bambini e ci sono arrivato. Vedo soltanto cose belle intorno a me".