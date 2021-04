Milan, rinnovo Donnarumma: il muro contro muro che favorisce altri club

La situazione in stand by per il rinnovo di Donnarumma con il Milan favorisce la concorrenza, ecco chi è interessato al portiere

Redazione Il Milanista

MILANO - Il tempo stringe e il Milan lo sa bene. E il futuro di Gigio Donnarumma è ancora tutto da scrivere. L'attuale contratto del classe '99 è in scadenza a giugno di quest'anno e la fumata bianca per il nuovo accordo con il club di via Aldo Rossi ancora non arriva. I rossoneri hanno fatto la loro offerta: 8 milioni a stagione e un contratto molto lungo, quattro o cinque anni. Ma Raiola, che è stato duramente attaccato dalla BILD, continua a chiedere 10 milioni a stagione per la lunghezza contrattuale proposta dal club di via Aldo Rossi. Il procuratore ha anche inviato una controfferta 12 milioni a stagione per un contratto massimo biennale.

Tanti club alla finestra

Non bisogna dimenticare le altre richieste come l'inserimento della clausola di rescissione, qualora il Milan non dovesse qualificarsi alle prossime edizioni della Champions League, o le altissime commissioni richieste per il rinnovo.E con il futuro di Donnarumma ancora da decifrare e scrivere sono sempre di più i club che stanno monitorando la situazione del classe '99. Tra queste ad esempio c'è la Juventus che, qualora dovesse cedere Szcezesny proverà a ingaggiare l'estremo difensore campano. All'estero il PSG ci pensa, ma prima è obbligato a piazzare l'ex Real Madrid Keylor Navas e il suo ingaggio da 7 milioni a stagione. Ma nelle ultime ore c'è un nuovo club sulle tracce dell'estremo difensore azzurro.

Futuro a Londra per Donnarumma?

Nelle ultime ore anche il Chelsea si è iscritto alla corsa a Donnarumma. I Blues, durante il mercato estivo, hanno ingaggiato il classe '92 Edouard Mendy per sostituire Kepa Arrizabalaga, costato 80 milioni di euro. Un investimento importante che non ha mai dato i frutti sperati. Ma il portiere era stata una scelta dell'ex allenatore del Chelsea Frank Lampadard. E ora che la squadra è stata affidata a Thomas Tuchel il futuro di Mendy è in forte dubbio. Secondo quanto riportato dal tabloid The Sun, il Chelsea sarebbe pronto accontentare il tecnico desideroso di abbracciare Donnarumma e di affidargli la porta dei Blues.