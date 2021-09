Milan, Saelemaekers è il migliore in campo contro lo Spezia

I tifosi del Milan hanno deciso, è Alexis Saelemaekers il migliore in campo tra i rossoneri nella gara con lo Spezia

Redazione Il Milanista

Vince ancora il Milan, vince in trasferta contro lo Spezia di Thiago Motta. Un 2-1 arrivato all'86' grazie a Brahim Diaz, alla sua rete. Goal realizzato quattro minuti dopo la sua entrata in campo. Sugli scudi c'è anche Rafael Leao autore di una grandissima gara nonostante il portoghese non sia partito tra i titolari. Dal primo minuto c'era invece Daniel Maldini, la prima da titolare in campionato e il primo goal in Serie A, marcatura storica. Che segna il continuo di una dinastia storica, una dinastia legata tantissimo dai colori rossoneri. Eppure per i tifosi del Milan il migliore in campo è stato un altro: Alexis Saelemaekers. Ecco cosa riporta il sito ufficiale del club meneghino sul talento belga.

I tifosi del Milan eleggono Saelemaekers MVP della gara del Picco

Dai un occhio al tabellino, leggi i marcatori e di lui non c'è traccia. Ma basta guardare l'azione decisiva che ha portato al 2-1 rossonero per accorgersi della bontà di Alexis Saelemaekers. Almeno metà gol di Díaz, o forse di più, porta la firma del classe 1999 belga, sopraffino nella giocata e nel passaggio in mezzo. Se ne sono accorti i nostri tifosi, che lo hanno votato il migliore in campo di Spezia-Milan con quasi il 40% delle preferenze; davanti a Maldini, Díaz e Leão.

Saelemaekers contro lo Spezia: tutti i numeri del belga

Non ha segnato ma ha fatto segnare, dimostrandosi un'altra volta preziosissimo al servizio della squadra. Come col Venezia, in occasione del raddoppio di Hernández quando ha fornito un assist illuminante. Novanta minuti giocati al Picco, 59 palloni giocati, 33 passaggi positivi, tre occasioni create, tre palle recuperate e due sponde tra i principali numeri della sua grande gara. Saelemaekers, uomo in più sugli scudi per un Diavolo vincente: bravo Alexis!