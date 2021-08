Milan, riparte la telenovela Adli. Incontro in sede con gli agenti

Gianluca Di Marzio riporta gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan. Che è tornato alla carica per Adli del Bordeaux

"A Casa Milan adesso l’agente di Adli del Bordeux: continua la trattativa per il centrocampista". Queste le parole di Gianluca Di Marzio sul mercato del club rossonero, notizie rilanciata sui suoi profili social. Continua quindi il pressing del Diavolo per il centrocampista, nonostante le voci su Tiemoue Bakayoko del Chelsea e Jesus Corona del Porto.

Un colpo sempre sul punto di essere a una passo dalla chiusura, Maldini e Massara seguono da tempo il ragazzo e i contatti con il Bordeaux non si sono mai fermati, anche se la trattativa e tutt'altro che semplice. Un'affare che dovrebbe porterà nelle casse del club transalpino almeno 10 milioni di euro per il ragazzo cresciuto nelle giovanili del PSG. Il ragazzo piace alla dirigenza rossonera soprattutto per la sua capacità di saper giocare sia da trequartista, sia da centrocampista davanti la difesa. Un'alternativa che darebbe diverse soluzioni tattiche a Stefano Pioli, un po' come Alessandro Florenzi,uno dei nuovi arrivi a Milanello. Finora però Milan e Bordeuax non avevano trovato l'intesa: "Mancano delle cose sulle quali bisogna essere allineati. Non è fatta, ma è chiaro che c’è interesse di tutte le parti. Se arriveremo a un accordo, allora si farà. Altimetri saremo felici di tenere Yacine con noi". Queste le parole di Gerard Lopez, presidente del Bordeaux, alle domande di mercato su Adli.