Milan, la strada sui rinnovi è quella giusta. Ecco perché

Si parla tantissimo de rinnovi contrattuali in casa Milan prendendo ad esempio solo Kessie, ma c'è solo l'ivoriano

E' ufficiale il rinnovo di Simon Kjaer , lo ha annunciato ieri sera il Milan . Accordo fino al 2024 con il centrale danese, dopo tante voci su un possibile nuovo accordo. E questo potrebbe essere soltanto il primo di una serie, il club rossonero infatti è al lavoro per blindare alcuni dei suoi gioielli, come Theo Hernandez. i lavori per un nuovo accordo con l'entourage del ragazzo sono già iniziati, nonostante la scadenza contrattuale fissata al 2024. Il Diavolo starebbe lavorando a un nuovo accordo, fino al 2026, con il giocatore e le trattative sono a un punto avanzato.

Non c'è però solo Theo in scadenza nel 2024. Anche Bennacer e Leao vedranno scadere nello stesso anno i loro accordi con il club meneghino, ma anche il futuro dei due calciatori è nei pensieri di Maldini e Massara, pronti ad iniziare le trattative per i due rinnovi. Un progetto a lungo raggio e un orizzonte più ampio, rispetto alle cronache recenti sulle possibile partenze a parametro zero. Gli adii di Donnarumma e Calhanoglu a parametro zero, così come le difficoltà per i casi Romagnoli e Kessie, hanno spinto la dirigenza a giocare d'anticipo, anche perché diversi club hanno messo gli occhi sui calciatori di Stefano Pioli.