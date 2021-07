Milan, contatti costanti con il Real Madrid: Brahim pronto al ritorno

Contatti continui tra la dirigenza del Milan e quella del Real Madrid, è quasi fatta per il ritorno a Milano di Brahim Diaz.

Redazione Il Milanista

Sono giornate importanti per il mercato del Milan. La dirigenza rossonera sta definendo alcune trattative importanti, in modo da poter mettere al più presto a disposizione di Stefano Pioli i giocatori richiesti. Mancano solo i dettagli per la trattativa che porterà a Milano il campione del mondo Oliver Giroud. Per il centravanti del Chelsea è stato già trovato l'accordo ad un milione di parte fissa più un altro milione di bonus legato alle presenze del francese e alla qualificazione in Champions League del Milan. Già nelle prossime ore Giroud sarà a Milano per sostenere le visite mediche di rito e prendere confidenza con quella che sarà la sua nuova casa.

Ma la richiesta di Pioli è stata abbastanza esplicita, a questo Milan serve qualità. Certo, l'acquisto di Giroud è fondamentale per la rosa data l'esperienza e le caratteristiche del bomber, qualità che nessuno oltre Ibrahimovic ha in rosa. Ma la zona della trequarti rossonera necessita di alcuni innesti importanti, soprattutto dopo l'addio di Hakan Calhanoglu. La dirigenza rossonera è alla ricerca di un numero dieci di alto profilo affinché si possa fare un vero e proprio upgrade, ma nel frattempo si sta chiudendo la trattativa per Brahim Diaz.

Fatta per Brahim

Non sarà un titolare, ma Stefano Pioli ha richiesto il ritorno a Milano di Brahim Diaz e la società lo ha accontentato. Il fantasista spagnolo ha sempre fatto bene quando chiamato in causa, soprattutto nella fase iniziale e in quella finale della stagione, dato che nella parte centrale del campionato ha avuto alcuni problemi fisici. La dirigenza ha avviato sin da subito i contatti con il Real Madrid per poter rinnovare il prestito di Brahim, ed è stata accontentata riuscendo anche a strappare un diritto di riscatto.

Secondo quanto riportato da Tuttosport la trattativa sarà chiusa definitivamente in questa settimana. Accordo trovato per un prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 19 milioni. Il Real Madrid, però, si è riservato un controriscatto a 27 milioni per riportare eventualmente in Blancos Brahim Diaz.