Milan, Raiola: “Romagnoli può andare via, alla Juve”

Alla vigilia del match tra Juventus e Milan sono le parole di Mino a scuotere l'ambiente rossonero e non solo

"Donnarumma e i tifosi? Sono dispiaciuto per come è stato trattato Gigio. Non è un traditore, non c'è stato nessun tradimento, lui ha ha fatto una scelta di vita. Poteva andare via già 4 anni fa, ma alla fine ha scelto di restare. Se la Juventus ci ha pensato? Credo che oggi DOnnarumma per i bianconeri sia un grande rammarico, ma non solo per loro".