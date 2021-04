Milan, quale futuro per Samu Castillejo in estate? Lo spagnolo è in bilico

Il futuro di Samu Castilejo al Milan è sempre in bilico e sule sue tracce ci sono tre squadre spagnole. Ecco quali sono

Castillejo piace in Spagna e questa non è una novità. Anche un anno fa dalla Liga erano arrivati diversi interessamenti per il giocatore. Interessamenti che però non si sono mai concretizzati anche perché sia il club meneghino, che l'esterno, non avevano intenzione di separarsi. Un anno dopo la situazione è cambiata, la perdita della titolarità ovviamente influisce, così come le prestazioni in chiaroscuro del calciatore non hanno fatto felice la dirigenza. L'ala rossonera attualmente piace a tre club: il Siviglia, il Valencia e l' Atletico Madrid. Con i primi inoltre c'è anche un buon rapporto, dopo la conclusione dell'operazione Suso. E proprio in Andalusia Castillejo potrebbe ritrovare il suo ex compagno, con cui divideva la fascia destra ai tempi del Milan.