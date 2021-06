Calciomercato Milan – Baiocchini in diretta tv: “So di una promessa…”

Cosa bolle in pentola a casa Milan? Tantissime cose interessanti. Questa settimana che sta per concludersi è stata dedicata per lo più a sistemare la pratica Tomori (annuncio nei prossimi giorni) e la questione Tonali con il Brescia. A meno di clamorosi colpi di scena dell'ultimo minuto, entrambe le operazioni dovrebbero concludersi positivamente. Archiviate queste due importanti trattative, Maldini e Massara si concentreranno sul rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Arrivano importanti aggiornamenti su due grossi obiettivi della dirigenza meneghina<<<