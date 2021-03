Milan, Pioli perde Calabria e Romagnoli, ma ne recupera tre. I convocati

MILANO – Lo aveva anticipato Stefano Pioli, nella conferenza stampa alla vigilia delle partita con il Napoli di Gennaro Gattuso, che si giocherà questa sera a San Siro. Alessio Romagnoli e Davide Calabria erano in dubbio per la partita con gli azzurri. Il terzino aveva accusato un problema al pub giovedì sera, in Inghilterra, contro il Manchester United nell’andata degli ottavi di Europa League. Aveva chiesto il campo nel secondo tempo della gara con i Red Devils, al suo posto era entrato Kalulu. Scelta che potrebbe essere riproposta anche questa sera, dato che il terzino scuola rossonera non è presente nella lista dei convocati.

Romagnoli e Calabria out

Assente anche Alessio Romagnoli, anche il suo possibile forfait era stato annunciato da Stefano Pioli. Il tecnico li avrebbe valutati fino all’ultimo per capire se potessero essere della partita o meno. Il capitano domenica scorsa contro l’Hellas Verona non è uscito al meglio Bentegodi, un pestone che lo aveva messa in dubbio anche per il Manchester United. All’Old Trafford è rimasto in panchina, senza entrare. Kjaer e Tomori coppia centrale che non lo ha fatto rimpiangere e che anche con il Napoli scenderà in campo dal primo minuto, perché anche Romagnoli non è tra i convocati del Milan.

I recuperi per il Napoli

Pioli però può sorridere, almeno parzialmente perché se si sono aggiunti due calciatori alla lista degli indisponibili, tre invece sono i recuperati. Anche questo era stato anticipato dell’allenatore del Diavolo. Torna Theo Hernandez, che dovrebbe riprendersi il suo posto sulla fascia mancina, o giocare uno spezzone di gara, in vista di giovedì prossimo. Oltre a lui tornano anche Ante Rebic e Hakan Calhanoglu.

Ecco la lista dei convocati per Milan-Napoli

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Leão, Rebić.