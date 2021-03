Verso Milan-Napoli, i convocati di Gattuso per il match

MILANO – Gennaro Gattuso, tecnico dei partenopei, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante la conferenza stampa di vigilia di Milan-Napoli, sfida valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A ed in programma oggi alle 20:45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro in Milano.

PORTIERI: Meret, Ospina, Contini,

DIFENSORI: Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Zedadka (maglia 3), Costanzo (maglia 38)

CENTROCAMPISTI: Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano,

ATTACCANTI: Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi (maglia 58)

Le parole di Pioli

“Sarà una partita difficile, perché hanno diversi i modi di giocare. Sono due squadre molto diverse nelle posizioni in campo, però è vero che hanno difensori forti fisicamente e attaccanti veloci. Soprattutto a livello mentale, se vuoi giocare con ritmo la palla deve giocare veloce. Quando non giocavamo con quel ritmo la palla girava troppo lenta, poi è difficile rompere le posizioni. E’ un obiettivo importante quello di muovere la palla e muoversi bene. Credo si faccia un po’ di confusione sull’aggressività, sono i giocatori che devono dare dei messaggi alla squadra per dare pressione. Dobbiamo giocare con ritmo, si gioca con ritmo anche quando si ha la palla. Bisogna muoverla molto velocemente, fare correre gli avversari. Se vogliamo puntare ad un campionato di vertice dobbiamo migliorare i risultati casalinghi.”