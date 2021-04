Milan, Pioli parla di Donnarumma tra presente e futuro

L'allenatore del Milan si è soffermato su Donnarumma e l tante voci sull'estremo difensore rossonero. Ecco le sue parole

MILANO - Il tempo stringe e il Milan lo sa bene. E il futuro di Gigio Donnarumma è ancora tutto da scrivere. L'attuale contratto del classe '99 è in scadenza a giugno di quest'anno e la fumata bianca per il nuovo accordo con il club di via Aldo Rossi ancora non arriva. I rossoneri hanno fatto la loro offerta: 8 milioni a stagione e un contratto molto lungo, quattro o cinque anni. Ma Raiola, che è stato duramente attaccato dalla BILD, continua a chiedere 10 milioni a stagione per la lunghezza contrattuale proposta dal club di via Aldo Rossi. Il procuratore ha anche inviato una controfferta 12 milioni a stagione per un contratto massimo biennale.