Calciomercato Milan, allarme Calhanoglu: ecco chi può arrivare se va via

MILANO - Tra le varie questioni spinose di calciomercato che il Milan è chiamato a risolvere in tempi strettissimi, c'è sicuramente anche quella relativa al futuro di Hakan Calhanoglu . Il turco, come tutti sanno, è in scadenza di contratto e da svariato tempo ormai vanno avanti i colloqui per cercare di trovare un'intesa per il prolungamento. La fumata bianca però continua a non arrivare e nel frattempo stanno circolando anche alcune notizie allarmanti.

Stando alle novità riferite dalla Gazzetta dello Sport, i discorsi per il rinnovo tra il Milan e Calhanoglu sarebbero arrivati in una fase di stallo e la trattativa sarebbe dunque in stand-by. Una notizia non certo positiva, visto che il tempo a disposizione è sempre meno. Ma anche perché intanto le voci di calciomercato intorno al turco aumentano. Secondo le ultime notizie di mercato infatti, ora anche il PSG si sarebbe fatto avanti in maniera importante per il trequartista rossonero, che potrebbe davvero vacillare di fronte ad un'offerta dei campioni di Francia. E' per questo che il Milan si sarebbe già messo in moto per trovare preventivamente un sostituto all'altezza qualora Calhanoglu dovesse andare via a fine stagione: ecco dunque chi potrebbe arrivare <<<