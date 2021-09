Milan, Pioli: “Maurizio Sarri? Ecco cosa penso di lui”

In conferenza stampa l'allenatore del Milan ha parlato anche del collega Maurizio Sarri. Ecco che cosa ha detto

Redazione Il Milanista

Arriva la Lazio a San Siro. Domani alle 18:00 è in programma Milan-Lazio, sfida che segnerà la ripartenza in campionato per rossoneri e biancocelesti. Da domani Stefano Pioli potrà contare sull’utilizzo e la carica di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è pronto per giocare, ma la sua presenza dal primo minuto contro la Lazio non è certa. Di sicuro, però, lo svedese scenderà in campo e si alternerà con Ante Rebic. Nell'attesa della sfida del Meazza il tecnico del club meneghino ha parlato in conferenza stampa. Tra i temi toccati ci sono proprio i prossimi avversari, la Lazio, è il loro tecnico: Maurizio Sarri. Ecco che cosa ha detto l'allenatore del Diavolo.

Le parole di Stefano Pioli sulla Lazio, squadra che ha allenato in passato

"Sulla carta dovrebbe essere una partita che entrambe vorranno condurre e provare un gioco offensivo. La Lazio è molto forte in tutti i reparti. Abbina tecnica e velocità. Non a caso credo che sia la squadra che più a segnato dall'inizio della stagione. Per noi sono tutte prove di maturità. Ogni test ci dirà il nostro livello e ci mostrerà le situazioni in cui dobbiamo ancora crescere. Ci aspettano partite impegnative e stimolanti e in queste dobbiamo dimostrare il nostro valore. Ma io domani schiererò la migliore formazione possibile".

Maurizio Sarri e la stima dell'allenatore del Milan

Stima. Questa è la parola chiave di quello che Pioli ha detto sul tecnico biancoceleste, anche se il tecnico rossonero ha voluto sminuire il confronto tra i due allenatori.

"Sarri? E' un allenatore fantastico. Ma non sarà una sfida tra noi due tra Sarri e Pioli. Chiaro che sono stimolato, per quello che Sarri ha fatto in carriera, per quello che ha vinto e per quello che è. Si tratta di confrontarsi ad altissimi livelli".