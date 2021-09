Milan, Pioli: “Giochiamo bene e con sicurezza, Leao? punto di forza”

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita contro la Lazio. Ecco che cosa ha detto

Redazione Il Milanista

Parla Stefano Pioli, parla dopo la vittoria di San Siro contro la Lazio, il suo Milan regola i biancocelesti con due reti. Il tecnico rossonero a fine gara è intervenuto ai microfoni di Dazn, ecco che cosa ha detto.

Le parole di Pioli

"Possiamo giocare bene e siamo inoltre convinti della nostra forza, lo abbiamo dimostrato oggi a San Siro. La nostra è una vittoria meritata".

Su Rafael Leao

"Leao? E' un nostro punto di forza, ma può crescere e migliorare tanto, soprattutto sotto porta. Spesso ci dimentichiamo che è un giocatore giovane e che ha fatto soltanto due campionati in Italia e questo è il terzo. Lui e Rebic hanno caratteristiche differenti, ma nonostante questo manteniamo l'equilibrio. Tutti e due si sacrificano per la squadra e hanno capacità di adattamento, adesso mi aspetto di continuare su questa strada".

Su Zlatan Ibrahimovic

"Non giocava da 4 mesi, aveva una voglia matta di entrare, sono contento per il minutaggio perché so che sarà utile per le prossime gare. Non invecchia mai e poi ha tanta passione. Compete per vincere, si allena sempre al massimo e lo fa con piacere. Quando sei così non senti gli anni che passano".

Sul ruolo di Florenzi

"Anche se ha toccato pochi palloni la sua posizione ci ha portato dei vantaggi. Siamo siamo stati bravi a trovare i giusti equilibri offensivi, queste è la strada giusta per le prossime partite".

Sulla crescita del morale

"Ogni calciatore ha le sue caratteristiche, soprattutto morali. Io come allenatore devo essere bravo a toccare i tasti giusti. I compagni più esperti sono un esempio per come si allenano nonostante tutto quello che hanno vinto in carriera, da loro impari di riflesso. Ho giocatori di spessore come Giroud, Kjaer e Ibrahimovic che ci aiutano tanto. Un allenatore può indirizzare la mentalità, ma i campioni servono e questa squadra è viva. Dobbiamo continuare con questo spirito e dovremo affrontare le difficoltà con coraggio".

Il piano tattico della partita

"Rebic e Diaz hanno fatto un gran lavoro, non solo davanti ma anche in fase difensiva. Sono stati molto aggressivi e c'è stata compattezza e spirito, ora però dobbiamo ricaricare le pile, mercoledì c'è una nuova sfida per noi".

I sogni del Milan

"Restano sogni grandissimi, ma si fanno di notte, la mattina lavoriamo per realizzare quello che sogniamo". Leggi le pagelle di Milan-Lazio di Tiziano Crudeli<<<