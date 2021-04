Rinnovo Ibrahimovic, Pellegatti: “Ecco quando potrebbe arrivare la firma”

Il punto della situazione.

SCOSSA VITALE - "Questo rinnovo è dunque una mossa che permette di dare un'ulteriore scossa vitale all'ambiente rossonero. Il Milan ha accumulato parecchi punti di distacco dalla prima posizione e le altre concorrenti per i posti in Champions si sono avvicinate. Lo dice classifica. Il Milan ha perso punti, ma è ancora secondo in classifica e non bisogna dimenticare che la vittoria contro la Fiorentina non è avvenuta anni fa o mesi fa, ma soltanto qualche giorno fa. Quindi è un Milan che ha fatto fatica ultimamente, anche a causa degli infortuni, ma di certo non è allo sbando. La speranza ora è che la squadra riesca a ritrovare continuità. Inoltre, il rinnovo di Ibra potrebbe convincere anche altri giocatori a restare, così come potrebbe spingere altri calciatori a venire al Milan nella prossima sessione di mercato".