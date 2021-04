Milan, Pessina ma anche Ilicic. Il punto sullo sloveno e i rossoneri

Nuove indiscrezioni di mercato sul Milan. i rossoneri continuano hanno messo nel mirino Pessina, ma non solo. Piace anche Ilicic

Redazione Il Milanista

MILANO - Josip ilicic ha preso in mano l'Atalanta. Una grande stagione la sua, dopo un brutto periodo, a causa di problemi personali, che ora è definitivamente alle spalle. Grandi partite e grande giocate e tutto questo sembra aver attirato altre squadre, pronte a mettere le sullo sloveno. E tra i tanti nomi accostati al Milan nell'ultimo periodo c'è anche lui, Josip Ilicic. Nonostante i suoi 33 anni è uno dei protagonisti della stagione dell'Atalanta di Gasperini, sia in campionato, che in Champions League. Nonostante la partenza del Papu Gomez a gennaio. Voci sul suo futuro alimentate anche da qualche incomprensione con il tecnico e c'è già chi pensava di assistere a un 'Papu bis', con l'argentino che a gennaio si è trasferito nella Liga, a Siviglia.

Ilicic in rossonero nella prossima stagione?

Secondo Eurosport quella dell’ex Palermo e Fiorentina, potrebbe diventare un’occasione interessante per i rossoneri di Stefano Pioli. Va detto che la strategia della società meneghina sul mercato, non è cambiata. La carta d'identità non gioca a favore dello sloveno, però un'occasione potrebbe essere presa in considerazione dal Diavolo, sempre la stessa fonte riporta che qualche timido segnale tra le parti ci sarebbe stato, senza dimenticare la questione legata al rinnovo contrattuale di Calhanoglu attualmente in fase di stallo.

Tra smentite e l'interesse anche per Pessina

Da Bergamo però arrivano smentite. Il fantasista avrebbe rinnovato con la società di Percassi. Accordo fino al 2024 tra le parti e ha questo vanno aggiunte le parole del responsabile dell’area tecnica dell’Atalanta, Giovanni Sartori. Il dirigente ha parlato a TeleLombardia, proprio della questione Ilicic-Milan: "Sì, ho letto queste notizie sul Milan. Posso dirvi però che a noi non risulta nulla, e queste sono voci senza alcun fondamento. Pessina? Potrebbe diventare un giocatore mercato, anche perché sta facendo un grandissimo campionato, confermando quanto di buono fatto a Verona l'anno scorso, ma comunque l'Atalanta non le cederà facilmente". Non c'è quindi solo Pessina che piace al Diavolo, tra le fila dell'Atalanta. Ilicic piace, nonostante le smentite, ma bisognerà trattare con Percassi.