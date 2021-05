Milan, Ilicic osservato speciale contro l’Atalanta, a Bergamo

Il Milan domenica affronterà l'Atalanta gara importante per un posto in Champions, ma ci sono anche rivolti di mercato

MILANO - Si giocherà la Champions il Milan , domenica a Bergamo contro l' Atalanta . Partita importantissima, che vale una stagione. Con i tre punti infatti la squadra di Stefano Pioli avrà la matematica certezza del quarto posto. In caso di sconfitta o pareggio sarà poi tutto un gioco d'incastri con Juventus e Napoli. gli azzurri infatti sono a pari punti con i rossoneri in classifica, a quota 76 e la gli uomini di Gattuso affronteranno il Verona al Diego Armando Maradona. Inseguono, invece, i bianconeri con un punto solo di distanza che giocheranno a Bologna contro Mihajlovic e i suoi.

La gara con l'Atalanta ha però anche degli spunti di mercato. Nelle scorse settimane infatti Josip Ilicic è stato accostato al club meneghino. L’ex Palermo e Fiorentina, potrebbe diventare un’occasione interessante per i rossoneri di Stefano Pioli. Va detto che la strategia della società meneghina sul mercato, non è cambiata. La carta d'identità non gioca a favore dello sloveno, però un'occasione potrebbe essere presa in considerazione dal Diavolo e qualche timido segnale tra le parti ci sarebbe stato. Senza dimenticare la questione legata al rinnovo contrattuale di Calhanoglu attualmente in fase di stallo.