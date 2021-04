Milan, Pessina semplice suggestione, o obiettivo concreto?

Tornano di attualità le voci di mercato su Pessina, attualmente all'Atalanta e il Milan, il club dove è cresciuto. Ecco le ultime notizie

Redazione Il Milanista

MILANO - Il Milan continua la corsa Champions, il prossimo ostacolo è la Lazio di mister Simone Inzaghi, vero e proprio spareggio europeo, una gara da non sbagliare per certificare ancor una volta le ambizioni di questo Diavolo. Le cronache rossonere però non sono concentrate soltanto sul campionato e la sfida con i biancocelesti. C'è anche il mercato per la squadra rossonera, nonostante manchino ancora diversi mesi alla prossima sessione estiva. Le indiscrezioni sui rossoneri sono tante e in ogni reparto del campo. Ovviamente c'è sempre la questione rinnovi che tiene banco, essendo senza ombra di dubbio la più importante.

Tra possibili uscite e possibili entrate

C'è anche il mercato in uscita, le voci sul futuro di Samu Castillejo e i tanti calciatori in prestito. Il Milan presto dovrà prendere una decisione. Ci sono poi, ovviamente, anche le voci sui possibili nuovi arrivi a Milanello, o possibili ritorni. Sì perché il nome di Matteo Pessina torna di attualità per l squadra di Stefano Pioli. Il ragazzo è un prodotto delle giovanili rossonere e in passato, quando indossava la maglia dell'Hellas Verona, era stato accostato più volte al Diavolo, salvo poi fare ritorno all'Atalanta, squadra proprietari del suo cartellino.

Pessina, il Milan 'ha un jolly in mano'

Il centrocampista non ha ancora rinnovato il proprio contratto con l’Atalanta e può lasciare Bergamo già in estate. Maldini, Massara e Gazidis dunque, potrebbero decidere di riportarlo a casa. Il calciatore classe 1997 ha mostrato grande duttilità riuscendo a giocare un po’ in tutti i ruoli del centrocampo. Questa caratteristica piace molto a Pioli, che ama avere a disposizione simili qualità. I rossoneri, inoltre, possono usufruire di uno sconto del 50%, avendo guadagnato, durante la trattativa che portò Conti a Milan, il diritto di avere la metà della futura rivendita del giovane centrocampista brianzola. Il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro. I rossoneri prenderebbe il classe 1997, dunque, a circa 10 milioni.