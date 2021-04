Milan, voci discordanti sul futuro di Ivan Gazidis dopo la Superlega

Non si placano le polemiche legate alla Superlega, nell'occhio del ciclone c'è anche Ivan Gazidis, dirigente del Milan

L'amministratore delegato rossonero, infatti, era una dei personaggi più coinvolti nel progetto legato alla nuova competizione. E dopo i recenti avvenimenti si parla molto del suo futuro. Secondo quanto riporta la Repubblica le parole di Paolo Maldini nasconderebbero ancora una volta un'incrinatura dei rapporti tra i due dirigenti. Era già accaduto in passato con Rangnick e la storia sembra ripetersi, anche perché l'ex capitano del Milan non ha nascosto il fatto di non essere stato coinvolto nella decisione di partecipare alla Superlega. Il quotidiano però afferma anche che Gordon Singer, proprietario del gruppo Elliott, non pare intenzionato a sollevare dall'incarico l'ex Arsenal, come viaggia verso la conferma anche il presidente Paolo Scaroni.

L'altra faccia della medaglia di questa situazione la riporta invece il Corriere dello Sport. Il quotidiano sportivo smentisce tutte le indiscrezioni su un possibile allontanamento di Gazidis. Anche perché il momento della stagione è crucciale è la sconfitta con il Sassuolo, oltre alle vittorie di Napoli e Atalanta potrebbero complicare la corsa Champions. Evitare frizioni per lasciare la squadra concentrata sui suoi obiettivi e non buttare all'aria il lavoro di tutto un anno. In ogni caso le parole di Paolo Maldini non sono passate inosservate, né ai tifosi né al resto della dirigenza e la questione Superlega potrebbe aver fatto molti danni. Per ora però Gazidis resta dov'è. Ma intanto in casa rossonera sono arrivate anche importanti novità di mercato. Maldini accelera per un colpo, arriva l'annuncio: "Offerto un contratto di 3 anni!" <<<