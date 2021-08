Milan, perché non è stato chiuso il colpo Adli dal Bordeaux?

Sembrava essere davvero ad un passo dal Milan Adli, ma i rossoneri non hanno ancora chiuso l'operazione. Ecco perché

Il Milan sembra essere sempre prossimo a chiudere la trattativa con il Bordeaux per Yacine Adli. Un'affare che dovrebbe porterà nelle casse del club transalpino almeno 10 milioni di euro per il ragazzo cresciuto nelle giovanili del PSG. Lo abbiamo scritto nei scorsi giorni, più volte. Una trattativa che sembrava essere in discesa, eppure il colpo non è stato chiuso. Decisivi i bonus che il club di via Aldo Rossi inserirà nella trattativa. Il ragazzo piace alla dirigenza rossonera soprattutto per la sua capacità di saper giocare sia da trequartista, sia da centrocampista davanti la difesa. Un'alternativa che darebbe diverse soluzioni tattiche a Stefano Pioli, un po' come Alessandro Florenzi, l'altro colpo che il Diavolo sta per chiudere, manca soltanto l'ok del fondo Elliott.