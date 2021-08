Florenzi al Milan, manca soltanto l’ok da parte di Elliott

E' praticamente stato definito tutto per il passaggio di Florenzi al Milan, ma manca ancora l'ok del fondo Elliott

Redazione Il Milanista

Alessandro Florenzi è stata l'occasione, colta al volo da Maldini e Massara. Di ritorno dal prestito al PSG, che non l'ha riscattato nonostante la clausola sull'acquisto a titolo definitivo fissata a 9 milioni di euro. L'esterno ha vinto con l'Italia di Roberto Mancini l'Europeo, partendo da titolare alla prima uscita contro la Turchia, un infortunio però ha lanciato Giovanni Di Lorenzo. Rientrato a Roma è finito però fuori dal progetto tecnico di José Mourinho e il Milan ha saputo sfruttare al massimo questa possibilità. All'inizio però le due società non avevano trovato l'intesa, i rossoneri spingevano per il prestito con diritto di riscatto, i giallorossi invece pretendevano l'obbligo di riscatto. E' stata fondamentale la volontà del calciatore.

Le cifre dell'affare

Si era promesso al Milan e per mandare in porto la trattativa ha scelto di rinunciare a una parte dello stipendio, per la precisione un mese di retribuzione. Fatto che ha sbloccato l'alternativa, dato che Roma e rossoneri non erano d'accordo sulla valutazione del diritto di riscatto (ballavano 500mila euro). Prestito oneroso da 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 4,5milioni. Queste le cifre dell'operazione e la cronaca del colpo Florenzi, cosa manca però per vedere il giocatore a Milanello? Ovviamente le visite mediche di rito, poi la firma sul contratto che lo legherà al Diavolo, corollario che porterebbe al comunicato ufficiale da parte del club meneghino. Carlo Pellegatti aggiunge un nuovo capitolo alla storia, a cronaca si aggiunge cronaca.

Florenzi, gli ultimi aggiornamenti di Pellegatti

Secondo il noto giornalista sportivo, di fede rossonera, infatti non è ancore arrivato l'ok di Elliott all'operazione. E non è un fatto di secondaria importanza, dato che è l'ultimo step che serve per vedere il calciatore a Milano. Ecco che cosa ha detto Pellegatti sul suo canale YouTube:

"Non c'è ancora l'ok di Elliott per l'operazione Florenzi, doveva esserci questa mattina ma intorno alle 14 non c'è ancora la conferma della proprietà e il giocatore sta aspettando. La situazione è in aggiornamento, la firma in ogni caso ci sarà".