Mercato Milan – Che feeling col Real, pronto uno scambio in extremis

Trequartista cercasi. Il Milan è impegnato in questa sessione di mercato, alla ricerca delle pedine giuste per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Se Donnarumma è stato rimpiazzato con l'arrivo di Maignan, sulla trequarti manca ancora l'erede di Hakan Calhanoglu. Tanti i nomi accostati ai rossoneri negli ultimi mesi, da Zyech del Chesea a Vlasic del Cska di Mosca, passando per ilicic dell'Atalanta. Maldini e Massara riflettono, alla ricerca della giusta opportunità di mercato, come è stato per Alessandro Florenzi, ormai in dirittura d'arrivo. Dalla Spagna arriva l'ennesima suggestione che in un solo colpo risolverebbe due grossi problemi del Diavolo<<<