Milan, per Pobega non va sottovalutata l’ipotesi Sampdoria

Piace all'Atalanta, il Milan vuole valutare la sua crescita, ma Tommaso Pobega potrebbe finire alla Sampdoria

S’incrociano le strade di mercato tra Milano e Genova. Non è un mistero che il Milan sia rimasto stregato da Mikkel Damsgaard, stessa sorte toccata a tanti club non solo quello rossonero. La novità è invece l’interesse della Sampdoria per Tommaso Pobega, centrocampista che nell’ultima stagione ha giocato in prestito allo Spezia di Vincenzo Italiano. Prima stagione in Serie A giocata da veterano, convocato nell’Under 21 azzurra di Paolo Nicolato. I numeri però raccontano meglio l’ultimo campionato del prodotto delle giovanili rossonere. Venti presenze: 17 da titolare e 3 da subentrato. Aggiungendo i 6 turni saltati per infortunio, Pobega è rimasto a guardare i suoi compagni giocare soltanto in 6 occasioni. Sei reti e 3 assist e tutto questo a soli 21 anni.