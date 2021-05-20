Milan, per la fascia destra c'è un 'vecchio pallino' della dirigenza
20 Maggio, 16:03 2021
Il Milan sembra essere tornato su un vecchio obiettivo, già seguito un anno fa. Occhio però alla concorrenza

MILANO – La prossima stagione ‘è già in costruzione’. Frase che detta così potrebbe avere davvero poco senso, dopo il big match vinto con la Juventus e l’affermazione più che positiva con il Torino, il Milan ha pareggiato in casa con il Cagliari e ora resta l’ultima gara con l’Atalanta per conquistare un posto in Champions League. Eppure Paolo Maldini e Frederic Massara sono già al lavoro in vista della prossima stagione. Il prossimo mercato estivo va organizzato presto. Allacciando i primi contatti, escludendo i profili che non convinco e puntando quelli che invece potrebbe portare al salto qualitativo della rosa di Stefano Pioli. Il tecnico del club meneghino infatti resterà sulla ‘sua’ panchina, in ogni caso.

Ancora Aurier per la fascia destra

Si torna a parlare di Serge Aurier e i rossoneri, dopo la lunga corte della scorsa estate. Il terzino è stato a lungo inseguito senza però mai arrivare a Milanello. Il calciatore alla fine è rimasto a Londra, al Tottenham, viste le difficoltà incontrate per piazzare Andrea Conti e le alte richieste degli inglesi. Maldini e Massara alla fine decisero di ripiegare su Diogo Dalot, arrivato in prestito secco dal Manchester United. Il suo riscatto non è certo e con la partenza del portoghese Aurier potrebbe tornare ad essere l’obiettivo numero uno per la fascia destra.

C’è il Milan, ma non solo

Come un anno fa però Serge Aurier resta un obiettivo complicato da raggiungere. Sia per le richieste del club di Londra, sia perché sul calciatore c’è una big europea. Il Paris-Saint Germain, infatti, avrebbe messo l’ivoriano nel mirino, deciso a rispedire a Roma Alessandro Florenzi. Le voci sulla squadra parigina e Aurier sono sono state riportate dal portale Footmercato, che aggiunge che oltre ai rossoneri, e alla squadra allenata da Pochettino, ci sia anche il Real Madrid, nonostante non sia ancora chiaro il futuro di Zidane.

