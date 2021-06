Milan, occasione Donny van de Beek per il centrocampo?

Il Milan dovrà trovare sul mercato il sostituto di Hakan Calhanoglu, l'ultima porta al calciatore olandese

Redazione Il Milanista

Questione di priorità. Paolo Maldini e Frederic Massara lo sanno perfettamente, adesso servirà un colpo sul mercato, un giocatore in grado di trasformare i mugugni dei tifosi in applausi. Un nuovo trequartista, un numero dieci al posto di Hakan Calhanoglu, che al rossonero ha preferito il nerazzurro e l'offerta più ricca arrivata dall'altra sponda del Naviglio. Priorità alla trequarti sul mercato, più che al vice Theo Hernandez e all punta, anche se Olivier Giroud resta sempre molto vicino a vestire la maglia del Diavolo. La lista di nomi appare già lunga, tra suggestioni, vecchi obiettivi che ritornano di attualità. Qualche nome invece è stato definitivamente depennato: 'leggere Rodrigo De Paul'.

Un olandese nel mirino

I due dirigenti del Milan sanno perfettamente che il prossimo sarà un mercato improntato sulle idee e le occasioni che si paventeranno. Brahim Diaz resta in dirittura d'arrivo la partenza del turco non ha cambiato questi piani, ma la società meneghina è entrata nell'ordine di idee di dover fare un investimento sempre in quella zona del campo. Anche perché Stefano Pioli non rinunciava mai a Calhanoglu e chi arriverà a prendere il suo posto, dovrà guadagnarsi e garantire la stessa fiducia che dava all'ex Bayern Leverkusen. L'ultimo nome per il Milan porta a Manchester, sponda United, in Inghilterra. Donny van de Beek è reduce da una stagione tra luci, poche, ombre, tante, e svariate panchine. Non riuscito a ripetere in Premier League quanto fatto vedere con l'Ajax.

Appuntamento con il Manchester United

I rapporti tra le due società sono buoni, dopo l'affare Diogo Dalot, e s'incontreranno proprio per parlare del portoghese. Maldini e Massara punteranno ad un nuovo prestito, ma con diritto di riscatto questa volta. Forti anche della volontà del giocatore. L'olandese potrebbe essere l'altro argomento di discussione, magari sempre in prestito e ci sarà da capire anche qui se sarà inserita o meno una clausola per il riscatto del cartellino. In ogni caso il Milan dopo aver riscattato Tomori dal Chelsea continua a guardare alla Premier League per rinforzarsi.